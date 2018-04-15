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На Киевщине полиция пресекла деятельность "коллекторской фирмы"

Пистолет
03:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Полиция совместно с прокуратурой и СБУ провела успешное задержание членов организованной преступной группы.

На Киевщине полиция совместно с прокуратурой и СБУ задержали членов организованной группы, которые незаконно занимались коллекторской деятельностью на территории Киева и области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Работники следственного управления Главного управления полиции Киевской области совместно с прокуратурой области и Службой безопасности Украины задержали членов организованной группы, которые незаконно действовали на территории Киева и столичной области. Полицейские установили, что злоумышленники с целью обогащения и избежания уголовной ответственности зарегистрировали в Киеве общество с ограниченной ответственностью. Данное финансовое учреждение скупало долги, увеличивая их в десятки раз. После чего работники этой фирмы незаконно требовали у людей вернуть деньги", - говорится в сообщении.

По данным полиции, чтобы "выбить" долги, злоумышленники звонили должникам, их родственникам, соседям, коллегам, угрожая им физической расправой и похищением.

Вымогателями оказались пять человек, возрастом от 29 до 33 лет, среди них две девушки.

Участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

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Новости Украины, Киевщина, Новости Украины, Полиция, СБУ, Украина.
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