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Здание "Киевэнерго" на Святошине пытались подорвать

Место взрыва
07:13 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Взрыв произошел ночью, пострадавших нет, сильно поврежден фасад здания.

Взрыв прогремел у здания энергогенерирующей компании "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию в Киеве.

В результате инцидента никто не пострадал, поврежден фасад и окна здания, также выбиты две двери. На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники. Информация о взрыве по адресу: проспект Победы, 93, поступила в дежурную часть в 00:40. По предварительным данным, неизвестный мог применить гранату. Оперативники разыскивают причастных к взрыву людей. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.

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Новости Украины, Взрыв, Киев, Киевэнерго, Полиция, Святошин.
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