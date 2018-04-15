https://telegraf.com.ua/files/2018/04/30724376_1649734335082331_7714986671430544533_n-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4010972-zdanie-kievenergo-na-svyatoshine-pyitalis-podorvat.html
Здание "Киевэнерго" на Святошине пытались подорвать
Новости Украины: Взрыв произошел ночью, пострадавших нет, сильно поврежден фасад здания.
Взрыв прогремел у здания энергогенерирующей компании "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию в Киеве.
В результате инцидента никто не пострадал, поврежден фасад и окна здания, также выбиты две двери. На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники. Информация о взрыве по адресу: проспект Победы, 93, поступила в дежурную часть в 00:40. По предварительным данным, неизвестный мог применить гранату. Оперативники разыскивают причастных к взрыву людей. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.
Telegraf.com.ua