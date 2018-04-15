Здание "Киевэнерго" на Святошине пытались подорвать

Взрыв прогремел у здания энергогенерирующей компании "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию в Киеве.

В результате инцидента никто не пострадал, поврежден фасад и окна здания, также выбиты две двери. На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники. Информация о взрыве по адресу: проспект Победы, 93, поступила в дежурную часть в 00:40. По предварительным данным, неизвестный мог применить гранату. Оперативники разыскивают причастных к взрыву людей. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.