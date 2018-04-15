Под Одессой из горящего дома спасли пенсионерку

В Одесской области в результате пожаре в жилом доме на ул.Заречной в пгт.Саврань пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"13 апреля в 13:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул.Заречной в пгт Саврань", – говорится в сообщении. Как отмечается, на месте пожара в 13:57 спасатели установили, что на территории частного жилого дома произошло возгорание надворной постройки.

"В результате пожара получила отравление продуктами горения и ожоги 87-летняя женщина. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в Савранскую центральную районную больницу и в 20:00 перевезли в Одесский ожоговый медицинский центр", – отметили в ведомстве. Работники ГСЧС ликвидировали пожар в 15:11 на площади 60 кв. м. К ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и шестеро человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. В настоящее время устанавливается причина возникновения пожара.