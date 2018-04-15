Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СМИ: На военной базе в Сирии произошел взрыв, среди погибших есть офицеры СМИ: На военной базе в Сирии произошел взрыв, среди погибших есть офицеры
Новости: Торонто накрыл ледяной дождь Торонто накрыл ледяной дождь
Новости: "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео) "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео)
Новости: 15 апреля - Антипасха или Фомино воскресенье: значение и история праздника 15 апреля - Антипасха или Фомино воскресенье: значение и история праздника
X

Под Одессой из горящего дома спасли пенсионерку

Пожар
08:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Пожилая женщина, получившая ожоги и отравление продуктами горения, госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Одесской области в результате пожаре в жилом доме на ул.Заречной в пгт.Саврань пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"13 апреля в 13:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул.Заречной в пгт Саврань", – говорится в сообщении. Как отмечается, на месте пожара в 13:57 спасатели установили, что на территории частного жилого дома произошло возгорание надворной постройки.

"В результате пожара получила отравление продуктами горения и ожоги 87-летняя женщина. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в Савранскую центральную районную больницу и в 20:00 перевезли в Одесский ожоговый медицинский центр", – отметили в ведомстве. Работники ГСЧС ликвидировали пожар в 15:11 на площади 60 кв. м. К ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и шестеро человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. В настоящее время устанавливается причина возникновения пожара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГСЧС, Одесская область, Ожоги, Отравление, Пенсионерка, Пожар.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Одессе эвакуировали Соборную площадь СБУ выдворила абхазского "вора в законе" Столетнюю мину обнаружили в Дунае

Последние новости

Поветкин: Мне неважно, где пройдет бой против Джошуа Здание "Киевэнерго" на Святошине пытались подорвать Знаменательные события в истории: 15 апреля 2018 года
Сегодня читают
01 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
02 Сексологи определили фрукты, которые повышают потенцию
03 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
04 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
05 США предъявили Сирии ультиматум
Новости сегодня
08:54 Украинскую короткометражку наградили на кинофестивале в Румынии
08:39 Матиссе: Надеюсь, отправлю Пакьяо на пенсию
08:31 Цикл о Джейсоне Борне получит сериал-приквел
08:17 Барселона установила рекорд непобедимости в Примере
08:08 Боевики атаковали базу миротворцев в Мали
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами
Новости: Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство
Новости: Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность
Новости: Рецепт дня: корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками Рецепт дня: корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками
Добавить комментарий
0