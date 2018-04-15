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На Харьковщине покупатель убил продавщицу бутылкой

Удар бутылкой
14:46 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Мужчина нанес продавщице несколько ударов стеклянной бутылкой, от чего она скончалась и похитил 600 гривень из кассы.

В Харьковской области покупатель во время конфликта убил продавца магазина. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"14 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов Основянского района совершено нападение на женщину", — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что в магазине произошел конфликт между продавщицей и покупателем. Во время ссоры злоумышленник схватил стеклянную бутылку, которой нанес женщине несколько ударов. Мужчина завладел деньгами из кассы в сумме около 600 гривен, после чего оставил место происшествия. Потерпевшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, однако из-за большой кровопотери 55-летняя женщина умерла.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники за считанные часы задержали 42-летнего мужчину, причастного к совершению преступления. Следственным открыты уголовные производства по п.6, 13 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Новости Украины, Бутылка, Покупатель, Продавщица, Убийство, Харьковская область.
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