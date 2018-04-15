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На Кировоградщине утонул 18-летний парень

Сельский пруд
16:57 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Тело утонувшего юноши спасатели достали из пруда села Водяное Новоукраинского района.

Спасатели достали из пруда в селе Водяное Кировоградской тело юноши 2000 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

"14 апреля в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пруду с. Водяное Новоукраинского района обнаружено тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении. Спасатели достали утопленника из водоема. Им оказался житель с.Водяное 2000 года рождения. Обстоятельства смерти юноши устанавливаются.

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Новости Украины, ГСЧС, Пруд, Спасатели, Утопленник, Юноша.
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