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Прогноз погоды на 16 апреля: Начало недели будет преимущественно теплым

Погода в Украине
17:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В ближайшие сутки, 16 апреля, погоду большей части территории Украины, кроме востока, продолжит определять сухая и относительно тёплая воздушная масса.

В понедельник без осадков, температура воздуха ночью 7-12°, днём 20-25°, в горных районах и на побережье морей 11-16°; лишь в восточной части небольшой дождь, температура воздуха ночью 2-7° тепла, на Луганщине местами заморозки 0-4°, днём 14-19° тепла. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 10-12°, днём 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве самая высокая температура воздуха днём 16 апреля была зафиксирована на уровне 26,8 градусов тепла в 1972 года, а самая низкая - ночью на отметке 3,9 градусов мороза в 1898 году.

 Во вторник, 17 апреля, в Украине без осадков, лишь днём в западных и северных областях местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в западных и северных областях до 12°; днём 17-22°.

ГСЧС предупредила укринцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В Киеве – ночью без осадков, днём местами небольшой дождь; температура воздуха ночью около 10°, днём 20-22°.

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