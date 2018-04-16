В Николаевской области в автосалон бросили гранату

В воскресенье, 15 апреля, в Ингульском районе Николаевской области неизвестные бросили взрывное устройство в помещение автосалона, сообщают в пресс-службе полиции Николаевской области.

"Сегодня, 15 апреля, в 04:20 в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от частного предпринимателя, о том, что на территории его автосалона по ул. Троицкой, 107 произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна здания", - говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование.

"По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" санкция, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет", - добавили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, лиц, причастных к его совершению, а также свидетелей.