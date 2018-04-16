В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

На западе Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, во всех остальных областях уровень опасности высокий, местами чрезвычайный, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По сообщению Укргидрометцентра, 16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайный (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), местами чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В Киевской области 16 апреля будет преобладать высокий (4 класса), в северных районах области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.