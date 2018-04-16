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В Луганской области "МАЗ" столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

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ДТП в Лисичанске
17:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Полиция

Новости Украины: В городе Лисичанск Луганской области столкнулись грузовик МАЗ и микроавтобус, в результате десять человек пострадали.

Около полудня понедельника в Лисичанске (Луганская обл.) на перекрестке улиц Машиностроителей и ул. Гора Попова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "МАЗ" и микроавтобуса "Рута", в результате которого пострадали 10 человек.

"Пострадало 10 человек, у трех - переломы ребер и ключицы, у семи граждан – ушибы", - сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

ДТП произошло на перекрестке улиц Машиностроителей и ул. Гора Попова. Причины аварии пока неизвестны.

На месте работают следователи, специалисты ГСЧС и врачи скорой медицинской помощи.

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Новости Украины, Авария, ДТП, ДТП в Лисичанске, Лисичанск, Маршрутка.
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