В Луганской области "МАЗ" столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

Около полудня понедельника в Лисичанске (Луганская обл.) на перекрестке улиц Машиностроителей и ул. Гора Попова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "МАЗ" и микроавтобуса "Рута", в результате которого пострадали 10 человек.

"Пострадало 10 человек, у трех - переломы ребер и ключицы, у семи граждан – ушибы", - сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

ДТП произошло на перекрестке улиц Машиностроителей и ул. Гора Попова. Причины аварии пока неизвестны.

На месте работают следователи, специалисты ГСЧС и врачи скорой медицинской помощи.