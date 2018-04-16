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В Украине начались компьютерные командно-штабные учения по стандартам НАТО

Украина - НАТО
23:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Национальном университете обороны Украины стартовали компьютерные командно-штабные учения по стандартам НАТО.

В понедельник, 16 апреля, на базе учебных командных пунктов и Центра имитационного моделирования Национального университета обороны Украины им.Ивана Черняховского с использованием базы учебного центра университета в г.Девички Киевской области, начались компьютерные командно-штабные учения со слушателями университета по стандартам НАТО.

"В течение пяти суток за действиями слушателей будут наблюдать руководство учений во главе с первым заместителем начальника Национального университета обороны Украины им.Ивана Черняховского генерал-лейтенантом Виктором Тарасовым и посреднический аппарат научно-педагогических работников всех кафедр учебного заведения по направлениям деятельности", - сообщает в понедельник вечером медиа-группа Нацуниверситета обороны Украины им.И.Черняховского.

Основной целью проведения учений является проверка практических умений слушателей в организации оперативного планирования по процедурам Североатлантического альянса и апробация методики проведения компьютерных командно-штабных учений по стандартам НАТО, а также исследование технических аспектов организации процесса оперативного планирования с использованием учебной автоматизированной системы управления "Славутич" и отдельных ее подсистем в интересах принятия решения.

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"Стоит отметить, что во время учений большое внимание будет уделяться тому, как слушатели будут применять процедуры оперативного планирования ОРВ (Operational Planning Process), а также отдельным элементам имплементации стандартов НАТО в ходе проведения обучения и оформления оперативных документов, в том числе графических, для уточнения национальных оперативных стандартов", - говорится в информации.

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Новости Украины, Командно-штабные учения, НАТО, Национальный университет обороны, ОРВ.
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