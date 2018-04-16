В Украине начались компьютерные командно-штабные учения по стандартам НАТО

В понедельник, 16 апреля, на базе учебных командных пунктов и Центра имитационного моделирования Национального университета обороны Украины им.Ивана Черняховского с использованием базы учебного центра университета в г.Девички Киевской области, начались компьютерные командно-штабные учения со слушателями университета по стандартам НАТО.

"В течение пяти суток за действиями слушателей будут наблюдать руководство учений во главе с первым заместителем начальника Национального университета обороны Украины им.Ивана Черняховского генерал-лейтенантом Виктором Тарасовым и посреднический аппарат научно-педагогических работников всех кафедр учебного заведения по направлениям деятельности", - сообщает в понедельник вечером медиа-группа Нацуниверситета обороны Украины им.И.Черняховского.

Основной целью проведения учений является проверка практических умений слушателей в организации оперативного планирования по процедурам Североатлантического альянса и апробация методики проведения компьютерных командно-штабных учений по стандартам НАТО, а также исследование технических аспектов организации процесса оперативного планирования с использованием учебной автоматизированной системы управления "Славутич" и отдельных ее подсистем в интересах принятия решения.

"Стоит отметить, что во время учений большое внимание будет уделяться тому, как слушатели будут применять процедуры оперативного планирования ОРВ (Operational Planning Process), а также отдельным элементам имплементации стандартов НАТО в ходе проведения обучения и оформления оперативных документов, в том числе графических, для уточнения национальных оперативных стандартов", - говорится в информации.