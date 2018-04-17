В Донецкой области на шахте прогремел взрыв, есть пострадавшие

При взрыве воздушно-метановой смеси на шахте "Покровская" ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" пострадало 7 горняков, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Мирнограда, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"16 апреля в 23:00 в пгт Удачное Покровского р-на на шахте "Покровская" ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", на горизонте 470 м, в 2 южной лаве блока 7 произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали 7 горняков. Погибших нет", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

По информации спасателей все пострадавшие госпитализированы в больницы г..Краматорск и г.Мирноград.

К аварийно-спасательным работам были привлечены 6 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.