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В Донецкой области на шахте прогремел взрыв, есть пострадавшие

Работа шахты приостановлена
08:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Pixaba

Новости Украины: При взрыве на шахте "Покровская" в Донецкой области пострадало 7 горняков.

При взрыве воздушно-метановой смеси на шахте "Покровская" ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" пострадало 7 горняков, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Мирнограда, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"16 апреля в 23:00 в пгт Удачное Покровского р-на на шахте "Покровская" ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", на горизонте 470 м, в 2 южной лаве блока 7 произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали 7 горняков. Погибших нет", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

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По информации спасателей все пострадавшие госпитализированы в больницы г..Краматорск и г.Мирноград.

К аварийно-спасательным работам были привлечены 6 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

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Новости Украины, Взрыв, Взрыв в шахте, Горняки, Шахта, Шахтеры.
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