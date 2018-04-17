Разлетелись в разные стороны: мотоциклист снес группу велосипедистов

В райцентре Броды (Львовская обл.) 29-летний местный житель не справился с управлением мотоцикла Honda и въехал в людей, в результате ДТП получили травмы 5 человек.

Как сообщает во вторник департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, авария произошла 16 апреля.

В результате наезда мотоцикла 14-летняя велосипедистка получила закрытую черепно-мозговую травму и внутримозговую гематому, ее госпитализировали в реанимацию районной больницы.

Также в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом правой ноги оказался 68-летний мужчина.

Мотоциклиста также госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Еще двое подростков – 14-летний мальчик и 15-летняя девушка – после оказания медпомощи были отпущены домой.