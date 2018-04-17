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Разлетелись в разные стороны: мотоциклист снес группу велосипедистов

Место аварии
11:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Во Львовской области мотоциклист въехал в людей, пострадали 5 человек.

В райцентре Броды (Львовская обл.) 29-летний местный житель не справился с управлением мотоцикла Honda и въехал в людей, в результате ДТП получили травмы 5 человек.

Как сообщает во вторник департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, авария произошла 16 апреля.

В результате наезда мотоцикла 14-летняя велосипедистка получила закрытую черепно-мозговую травму и внутримозговую гематому, ее госпитализировали в реанимацию районной больницы.

Также в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом правой ноги оказался 68-летний мужчина.

Мотоциклиста также госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Еще двое подростков – 14-летний мальчик и 15-летняя девушка – после оказания медпомощи были отпущены домой.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Львовская область, Происшествие.
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