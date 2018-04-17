В Кривом Роге объявили траур по погибшим в ужасном ДТП

Городской совет Кривого Рога объявил 18 апреля Днем траура в городе по погибшим в ДТП на проспекте Металлургов.

Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского горисполкома.

"Мэр города выразил соболезнование родным и близким погибших. По распоряжению городского головы 18 апреля в Кривом Роге объявлен траур по погибшим в ДТПЦ, - объяснили в пресс-службе.

Кроме того, для оказания помощи пострадавшим в ДТП привлечены лучшие медицинские специалисты, коммунальным предприятием "ФармацияЦ больницы обеспечены необходимыми лекарствами. Также, город окажет помощь семьям жертв аварии, пообещали в мэрии.

По информации полиции Днепропетровской области, в ДТП погибли 8 человек, более 18 пострадавших доставлены в больницу, из них четверо в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас на месте работают следователи следственного управления полиции в Днепропетровской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda нарушил правила дорожного движения и столкнулся с маршруткой, которая двигалась по главной дороге. От столкновения маршрутное такси вынесло на полосу встречного движения, где произошло еще одно столкновение с автобусом.

Как сообщалось, во вторник, 17 апреля, в 5.53 утра на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов в Кривом Роге произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль Mazda, маршрутное такси с пассажирами и автобус, перевозивший работников "АрселорМиттал Кривой РогЦ.

Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины по факту резонансного ДТП.