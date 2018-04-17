Свидетель ДТП в Харькове: Зайцева была в шоке, но без признаков опьянения

На заседании Киевского райсуда Харькова, где продолжается допрос свидетелей по делу о ДТП на Сумской 2017 года, в котором погибли шесть человек, опрошен полицейский, которому на месте происшествия Зайцева предъявила права и который вез ее на освидетельствование.

Об этом рассказали в суде.

"Патрульный Денис Мягкоголов показал, что к нему подвели Алену Зайцеву, и она предъявила ему водительское удостоверение, которое он передал следователю. По его словам, Зайцева была в шоковом состоянии без признаков опьянения. Ее вместе с пассажиркой Lexus посадили в служебный автомобиль и повезли на освидетельствование. В этой же машине, по его словам, поехала его напарница Ляна Теремкова и мать Зайцевой, причем напарница вошла в здание, где проводилось обследование, а он остался снаружи, и что после сдачи анализов мать дала дочери какие то таблетки", - отметили в суде.

Свидетель, добавили в суде, также привел слова Зайцевой, что она "заканчивала ехать на "зеленый" сигнал светофора, который будет переключаться на "желтый".

"Судья отметил, что он получил заявление от потерпевшей Жанны Власенко (пострадавшая, которая была беременна в момент ДТП - ред.), что обвиняемая Зайцева добровольно возместила нанесенный ей ущерб в размере 100 тысяч гривен, и что потерпевшая не имеет к ней претензий, но просит взыскать с Геннадия Дронова компенсацию в размере 100 тысяч гривень", - пояснили в суде.

На суде присутствовали Зайцева и Дронов.

Следующее заседание состоится 24 апреля, в 14:00.

Ранее сообщалось, что 11 апреля Киевский райсуд Харькова допросил четырех свидетелей ДТП на Сумской - экс-патрульную Ляну Теремкову, пассажирку Геннадия Дронова Ирину Рафикову, водителя Opel Vivaro Евгения Вильховского, который ехал впереди Volkswagen Дронова и Таисию Помазан, проходившую в момент аварии в соседнем пер. Мечникова. Именно она рассказала о еще одном возможном свидетеле события - водителе красной Mazda, которая двигалась в одном направлении с Lexus Зайцевой. После столкновения водитель Mazda - высокий светловолосый молодой человек в кожаной куртке - вышел из авто, осмотрел место происшествия и уехал.

Согласно обвинительному акту, 18 октября 2017 года на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова в Харькове водитель автомобиля Volkswagen Touareg выехал на перекресток с нарушением правил дорожного движения и столкнулся с автомобилем Lexus, который двигался на запрещающий сигнал светофора с превышением скорости. В результате столкновения Lexus выехал на тротуар, где сбил 11 пешеходов, из которых пятеро погибли на месте, а еще одна пострадавшая умерла от травм в больнице.

Зайцева и Дронов обвиняются в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели людей. Срок пребывания под арестом обоим продлен до 1 июня.

2 апреля Киевский райсуд Харькова допросил двух свидетелей обвинения. В частности, полицейский Евгений Шестов общался на месте события с Зайцевой, и у нее, по его словам, не оказалось при себе водительских документов, мол, привезут, но он не составил протокол, так как "ограждал место ДТП".

12 марта Киевский райсуд Харькова на заседании по делу о ДТП 18 октября допросил обоих обвиняемых. Зайцева, в частности, попросила прощения у потерпевших и родственников погибших и сказала, что полностью признает свою вину. Она признала гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба.

Что касается Дронова, то он принес соболезнования семьям потерпевших без слов раскаяния. Он заявлял, что даст показания суду после допроса свидетелей и не будет давать показаний против себя.