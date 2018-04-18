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Прогноз погоды на 19 апреля: порывы ветра, местами дождь

Прогноз погоды в Украине 19 апреля
13:50 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украине 19 апреля в северных, восточных и центральных областях, а вечером и в южной части страны ожидается небольшой дождь, ожидаются порывы ветра.

В Украине в ближайшие сутки 19 апреля большая часть территории страны, кроме запада и крайнего юга, окажется под влиянием влажного и довольно холодного воздуха, продолжающего поступать с северо-запада Европы к тому же, почти везде будет ветрено, сообщает Укргидрометцентр.

В северных, восточных и центральных областях, а вечером и в южной части страны ожидается небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-10° тепла; днем 10-15°, в западных областях и на крайнем юге страны 15-20°.

В западных областях дождь, температура ночью +9...+11°, днем около +21...+23°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах дождь, температура воздуха ночью +11...+13°, днем +22...+24°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

На севере Украины ясно. Температура ночью +8...+10°, днем +20...+22°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с

В центре Украины ясно, температура ночью +4...+6°, днем около +22...+24°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с

На востоке Украины ясно, ночью +6...+8°, днем +20...+22°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с

В южных областях Украины ясно, температура ночью +6...+8°, днем около +20...+22°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Крыму ясно,  температура ночью +6...+8°, днем +20...+22°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Киеве 19 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12м/с, утром, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 11-13°.

В Украину идет новое похолодание

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 апреля самая высокая температура днем была 26,3° в 1920 году, самая низкая ночью -4,7° в 1979 году.

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Все по теме:

Новости Украины, 19 апреля, Дождь, Осадки, Порывы ветра, Прогноз погоды в Украине, Сильный ветер.
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