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Вторник, 17.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
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В Украину идет новое похолодание

Весна в Киев
10:27 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 18-19 апреля похолодание будет сопровождаться еще и серьезным ветром.

Уже в среду, 18 апреля, в Украине начнется новое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"18 апреля начнется похолодание: сначала до +14+17 градусов, на юге еще побудет тепло, +17+22 градуса. А 19 апреля станет уже холодно, в Украине +10+15 градусов. К тому же, 18-19 апреля похолодание будет сопровождаться еще и серьезным ветром", – сказала она.

По данным синоптика, во вторник, 17 апреля в Украине на протяжении дня ожидается комфортная температура воздуха: +17+24 градуса.

Будет солнечно и переменная облачность. В западных областях локальные дожди снизят местами температуру до +16+19 градусов. В Киеве будет сухо и тепло, максимально днем +20+22 градуса.

Прогноз погоды на 17 апреля: Украину накроют грозы, похолодает

Ранее сообщалось, что погода в Киеве побила новые рекорды по теплу.

Погода в столице снова преподнесла жителям сюрприз. По данным наблюдений метеостанции, на выходных зафиксированы два новых температурных рекорда.

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Новости Украины, Дожди, Наталья Диденко, Погода, Похолодание, Синоптики.
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Новости общества Украины

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