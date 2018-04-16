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Прогноз погоды на 17 апреля: Украину накроют грозы, похолодает

Прогноз погоды на 17 апреля
15:49 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине к среде немного похолодает, ожидаются небольшие дожди и грозы.

В ближайшие сутки, 17 апреля, погоду большинства областей Украины будет определять сухая и теплая воздушная масса, лишь на западе страны ожидается атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник в большинстве областей Украины - без осадков, лишь днем в западных и Житомирской областях местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в западных и северных областях 7-12°; днем 19-24°, на побережье морей и на высокогорье Карпат 15-20°.

В Украине продолжается половодье

В западных областях дождь, температура ночью +9...+11°, днем около +21...+23°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах дождь, температура воздуха ночью +11...+13°, днем +22...+24°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

На севере Украины ясно. Температура ночью +8...+10°, днем +20...+22°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с

В центре Украины ясно, температура ночью +4...+6°, днем около +22...+24°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с

На востоке Украины ясно, ночью +6...+8°, днем +20...+22°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с

В южных областях Украины ясно, температура ночью +6...+8°, днем около +20...+22°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Крыму ясно,  температура ночью +6...+8°, днем +20...+22°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью +9...+11°, днем +21...+23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 25,2 градусов тепла в 1956 году, самая низкая ночью 5,3 градусов мороза в 1929 году.

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Новости Украины, Ветер, Грозы, Погода, Погода 17 апреля, Похолодание, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 17 апреля, Синоптики.
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