Кабмин планирует создать комиссию по расследованию ДТП в Кривом Роге

Кабинет Министров Украины решил образовать правительственную комиссию по техническому расследованию дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 17 апреля в Кривом Роге (Днепропетровской обл.). Такое решение закреплено принятым на заседании в среду распоряжением правительства.

Комиссию возглавил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Отчет о проделанной работе комиссия должна предоставить до 23 мая.

Согласно документу, создание комиссии позволит установить обстоятельства, организационные, квалификационные и технические причины возникновения ДТП, а также разработать меры по предотвращению их возникновения в будущем.

Кроме того, решено вынести на рассмотрение правительственного совета по вопросам дорожного движения вопрос о возможности отмены желтого сигнала светофора в дорожной сети.

Как сообщалось, в 5:53 вторника, 17 апреля, в Кривом Роге на перекрестке просп. Металлургов и ул. Героев АТО столкнулись пассажирский автобус "Икарус", маршрутное такси "Мерседес Спринтер" и легковой автомобиль "Mazda 6".

По данным местных СМИ, автобус направлялся за работниками одного из предприятий, чтобы отвезти их на смену. "Маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по ул. Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проследовала Mazda, которая и протаранила общественный транспорт. "Бусик" отбросило на встречную полосу под колеса автобуса комбината "АрселорМиттал Кривой Рог", - сообщает сайт 1tv.kr.ua.

На месте ДТП работали следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель Mazda, один из участников ДТП, уведомлен о подозрении в совершении преступления.

"Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК. В связи с ухудшением состояния здоровья задержанного, он находится под конвоем в одной из больниц Кривого Рога. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения", - проинформировали в областном главке полиции.

Как стало известно в среду, количество погибших в указанном ДТП возросло до девяти человек: в больнице от полученных травм скончался мужчина 1970 г. р.

В целом в результате ДТП погибли шесть мужчин и три женщины - пассажиры маршрутного такси.