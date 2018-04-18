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В Польше автобус с украинцами попал в ДТП

ДТП в Польше
17:39 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: dziennikzachodni.pl

Новости Украины: В Польше произошло столкновение пассажирского автобуса с украинскими номерами с прицепом трактора, по предварительной информации пострадавших нет.

На юге Польши в районе города Жоры попал в ДТП пассажирский автобус с украинскими номерами, который возвращался из Праги. Об этом сообщает издание Dziennik Zachodni. Столкновение автобуса с прицепом трактора произошло около 6 утра.

"Украинский автобус врезался в прицеп сельскохозяйственного трактора, которого не должно быть на автостраде", - сообщили в комендатуре полиции города Катовице.

По данным польских СМИ, никто не пострадал. В то же время портал dtp.kiev.ua сообщает о восьми пострадавших. В автобусе ехали украинцы, которые возвращались из Праги. Видимость на автостраде осложнял туман.

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Водитель ударился об один из прицепов трактора. Трактор, как выяснилось, перевозил цирковых животных. Его водитель из-за тумана не заметил соответствующий знак и ошибочно выехал на автостраду, однако повернуть обратно уже не смог. Животные в результате ДТП не пострадали.

Для пассажиров из Украины был предоставлен новый автобус, который привез их к ближайшему пункту обслуживания путешествующих. Автострада, на которой произошло ДТП, была заблокирована, в обе стороны образовались большие пробки.

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Новости Украины, Автобус с украинскими номерами, ДТП в Польше, Прицеп трактора, Столкновение.
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