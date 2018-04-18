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В Киеве в троллейбусе произошла поножовщина

В Киеве в троллейбусе произошла поножовщина
23:36 Ср, 18 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В столице на улице Малой Житомирской в троллейбусе произошла драка.

В центре Киева в троллейбусе произошла драка с поножовщиной.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Поножовщина в троллейбусе на Малой Житомирской: в составе началась драка. Один пострадал: ранения руки и лица", - говорится в сообщении.

Водитель троллейбуса закрыл нападавших внутри вместе с пассажирами, а потом вызвал скорую и полицию. Движение транспорта остановлено.

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Новости Украины, Драка, Киев, Поножовщина, Поножовщина в троллейбусе.
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