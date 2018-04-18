В Киеве в троллейбусе произошла поножовщина

В центре Киева в троллейбусе произошла драка с поножовщиной.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Поножовщина в троллейбусе на Малой Житомирской: в составе началась драка. Один пострадал: ранения руки и лица", - говорится в сообщении.

Водитель троллейбуса закрыл нападавших внутри вместе с пассажирами, а потом вызвал скорую и полицию. Движение транспорта остановлено.