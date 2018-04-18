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В Киеве в троллейбусе произошла поножовщина
Новости Украины: В столице на улице Малой Житомирской в троллейбусе произошла драка.
В центре Киева в троллейбусе произошла драка с поножовщиной.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Поножовщина в троллейбусе на Малой Житомирской: в составе началась драка. Один пострадал: ранения руки и лица", - говорится в сообщении.
Водитель троллейбуса закрыл нападавших внутри вместе с пассажирами, а потом вызвал скорую и полицию. Движение транспорта остановлено.
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