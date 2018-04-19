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В Киеве мусоровоз провалился под асфальт
Новости Украины: В столице произошло дорожно-транспортное происшествие при участии мусоровоза.
В Киеве 18 апреля мусоровоз провалился под асфальт, который треснул под его тяжестью. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
"На Ушакова, 8А, мусоровоз провалился под асфальт. На месте техническая помощь, думают, как его достать", – сказано в сообщении.
Возле львовского стадиона обнаружили снаряды
Одно колесо мусоровоза плотно застряло в земле.
Ранее сообщалось, что в киевском троллейбусе произошла поножовщина.
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