В Киеве мусоровоз провалился под асфальт

В Киеве 18 апреля мусоровоз провалился под асфальт, который треснул под его тяжестью. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"На Ушакова, 8А, мусоровоз провалился под асфальт. На месте техническая помощь, думают, как его достать", – сказано в сообщении.

Одно колесо мусоровоза плотно застряло в земле.

Ранее сообщалось, что в киевском троллейбусе произошла поножовщина.