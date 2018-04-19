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Ситуация в АТО: боевики применили минометы и гранатометы, 2 раненых

АТО
07:29 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики вновь обстреляли позиции украинских военных.

За прошедшие сутки, 18 апреля, боевики 50 раз обстреляли позиции ВСУ, 2 раненых.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка", Невельского и Новотроицкого", - говорится в отчете.

Также под огонь из 120 мм минометов попали позиции сил АТО возле Николаевки.

Кроме этого, 82 мм минометы и гранатометы противник применил в районе Песков и Водяного.

"Из гранатометов противник открывал огонь по защитниках Талаковки, Гнутового, Богдановки и Авдеевки, из вооружения БМП - обстреливал наши укрепления под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов - возле Опытного, Водяного и Талаковки", - подчеркнули в штабе.

Стрелковое оружие применяли в районе Лебединского, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Широкиного и Авдеевки, неподалеку Гнутового - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении боевики открывали огонь из 82 мм минометов по украинским укреплениях возле Новоалександровки и Попасной, из гранатометов - обстреляны защитники Луганского и Светлодарска.

Из крупнокалиберных пулеметов - позиции в Новолуганском, а снайперского оружия - возле Майорска и Новгородского.

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