Заммэра Миргорода арестован во время попытки дать взятку

Октябрьский районный суд г.Полтавы удовлетворил ходатайство прокурора военной прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины и избрал заместителю городского головы Миргородского городского совета меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 105 тыс 720 гривень.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, соответствующее решение суд принял на заседании в среду. Заммэра Миргорода подозревается в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой).

Как сообщалось, правоохранители Полтавской области разоблачили и задержали во время попытки дать взятку работнику Нацполиции заместителя Миргородского городского головы в понедельник, 16 апреля. "Должностное пыталось передать $300 неправомерной выгоды майору полиции, начальнику межрайонного отдела Управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области с целью решения вопроса о несоставлении протокола об административном правонарушении, связанного с коррупцией", - сообщили в Генпрокуратуре.

Заммэра Миргорода таким образом пытался освободить своего родственника, одного из руководителей коммунальных предприятий, от ответственности по ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение требований финансового контроля, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 2,5тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от вида правонарушения (1 необлагаемый минимум – 17 грн).