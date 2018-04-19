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Порошенко посетит Львовщину
21:24 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: В планах рабочего визита Президента посещение агровыставки и открытие после капитального ремонта пеританального центра.
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 21 апреля, посетит Львовскую область с рабочей поездкой, сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.
По ее данным, президент примет участие в открытии 7-ой международной агропромышленной выставки "Агропорт Запад Львов 2018", открытии перинатального центра, который был закрыт на капитальный ремонт осенью 2013 года, а также встретится с общественными активистами во Львовском национальном университете.
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