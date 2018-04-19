Порошенко посетит Львовщину

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 21 апреля, посетит Львовскую область с рабочей поездкой, сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

По ее данным, президент примет участие в открытии 7-ой международной агропромышленной выставки "Агропорт Запад Львов 2018", открытии перинатального центра, который был закрыт на капитальный ремонт осенью 2013 года, а также встретится с общественными активистами во Львовском национальном университете.