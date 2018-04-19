В Херсоне эвакуировали 700 человек из ТРЦ

Из-за сообщения о минировании в одном из торгово-развлекательных центров Херсона была проведена проверка. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня около 14:20 на электронную почту Главного управления Национальной полиции в Херсонской области поступило сообщение с информацией о минировании торгово-развлекательного центра в Днепровском районе", - говорится в сообщении. Из здания эвакуировали около 700 человек.

"Взрывоопасные и подозрительных предметов не обнаружено. Сообщение о заминировании оказалось ложным", - отметили в полиции. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению лица псевдоминера.