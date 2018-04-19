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В Херсоне эвакуировали 700 человек из ТРЦ

Пиротехники
21:40 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании одного из херсонских ТРЦ, которое оказалось ложным.

Из-за сообщения о минировании в одном из торгово-развлекательных центров Херсона была проведена проверка. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня около 14:20 на электронную почту Главного управления Национальной полиции в Херсонской области поступило сообщение с информацией о минировании торгово-развлекательного центра в Днепровском районе", - говорится в сообщении. Из здания эвакуировали около 700 человек.

"Взрывоопасные и подозрительных предметов не обнаружено. Сообщение о заминировании оказалось ложным", - отметили в полиции. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению лица псевдоминера.

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Новости Украины, Минирование, Полиция, ТРЦ, Херсон, Эвакуация.
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