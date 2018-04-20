СБУ разоблачила в ГМС схему легализации иностранных террористов

Служба безопасности совместно с Генпокуратурой разоблачила в Государственной миграционной службе схему легализации представителей международных террористических группировок. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

"Наши зарубежные коллеги сообщили нам о направлении в Украину представителей международных террористических группировок и использования нашего государства для легализации этой категории преступников в странах Европы. От иностранных партнеров мы получили информацию о задержании в странах Европы пяти человек, причастных к деятельности международных террористических группировок, у которых обнаружены паспорта граждан Украины для выезда за границу с элементами подделки", - отметил он.

Кононенко рассказал, что в ходе расследования были выявлены бланки, которые считаются официально уничтоженными одним из региональных органов ГМС. В дальнейшем была установлена и лаборатория, где они подделывались.

"При проведении санкционированных обысков в зданиях Государственной миграционной службы был изъят 101 бланк паспортов, которые вопреки требованию закона не были уничтожены", - отметил он.

Всего в так называемой лаборатории было изъято оборудование и орудия для подготовки видов на постоянное и временное проживание, дипломов о высшем образовании, справок, дата-штампов, 5 клише ГМС, 8 клише миграционных органов РФ, 13 бланков дипломов иностранных вузов, 88 печатей отечественных вузов, 9 штампов ГПСУ.

Чиновник сообщил, что сейчас идут активные следственные действия, устанавливаются круг и степень вины сотрудников ГМС, причастных к служебному подлогу.

Кроме этого, была пресечена деятельность группы, которая занималась легализацией иностранцев, в том числе установленных членов террористической организации ИГИЛ. Легализация осуществлялась через изготовления биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу на основании поддельных внутренних паспортов.

Для этого организаторы наладили скупки в оккупированном Крыму паспортов граждан Украины, которые затем подделывались под конкретных заказчиков. На основании поддельного документа изготавливался настоящий заграничный паспорт для выезда за границу, отметил заместитель председателя СБУ.

Были установлены четыре человека, причастные к организации канала.