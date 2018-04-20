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Мининфраструктуры передало ГПУ материалы по некачественному строительству дорог

Некачественный ремонт дорог
15:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Генеральная прокуратура получила предварительную информацию об участках дорог, где строительство было выполнено некачественно.

Министерство инфраструктуры Украины передало Генеральной прокуратуре предварительную информацию об участках дорог, строительство которых было осуществлено некачественно. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в прокурата Одесской области.

"Я работаю в полном контакте и сотрудничестве с министром инфраструктуры. Он предоставил нам предварительную информацию о тех участках дорог, которые наиболее разрушенные, не "пережили" зиму. Среди них есть и большая часть одесского дорожного хозяйства, в частности, в районе Беляевки", - сказал генпрокурор.

Задача прокурора, по его словам, выехать на место и установить меру ответственности для тех, кто некачественно построил дорогу, подписал акт приема работ, а также тех, кто осуществлял технический надзор за дорогой и обслуживания и тому подобное.

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Он отметил, что прокуратура в ближайшее время должна определиться с квалификацией этих должностных лиц и не позднее конца года направить дела в суд.

"Такая задача моим письмом доведена во все области. И мы в полном взаимодействии с государственными администрациями и министерством инфраструктуры будем работать в этом направлении", - добавил генпрокурор.

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Новости Украины, ГПУ, Мининфраструктуры, Некачественное строительство, Ремонт дорог.
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