Гройсман о разрушенных дорогах: Может, из-за меня еще и распался Советский Союз

Проблему плохого состояния украинских дорог не могли решить десятилетиями, а обвинение действующего правительства в разрушении дорог сравнимо с обвинениями в развале СССР. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопросы народных депутатов о ненадлежащем состоянии отечественных дорог.

"Если кто-то в этом зале хочет сказать, что именно из-за меня разрушились дороги, то, может, из-за меня еще и распался Советский Союз? Я могу сказать, что я не тот, кто будет скрывать реальное положение дел", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что проблему плохого состояния дорог в Украине не могли решить десятилетиями.

"Никто десятилетиями не мог эту проблему решить. Не было войны, была стабильная экономика, но брали долг, государственный долг, который на нас всех сегодня давит. Мы 130 млрд грн тратим сегодня, чтобы обслуживать долги за 2007–2013 годы. Это было огромным преступлением перед государством - брать долги и неизвестно куда их девать. Дороги не ремонтировались", - сообщил премьер.

Также премьер отметил, что в этом году на местные дороги будут направлены 11 млрд грн, и призвал народных депутатов контролировать на местах, как расходуются эти средства.

"Одного Гройсмана смотреть за каждым, кто делает дороги в каждом уголке страны, а их будут делать сегодня по всей стране, не хватит", - подчеркнул премьер.

Ранее советник главы "Укравтодора" Александр Кава заявлял, что в Украине 94%, или 160 тыс. км, дорог государственного и местного значения, эксплуатируются сверх установленных нормативов, а для приведения их в надлежащее состояние необходимо ремонтировать не менее 10-12 тыс. км ежегодно.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал, что в этом году в Украине могут отремонтировать около 4-5 тыс. км дорог. По данным Омеляна, финансирование дорожной отрасли в 2018 году составит около 50 млрд грн.

Кабинет министров Украины в рамках развития дорожного хозяйства начал реализацию программы "500-500-1000", которой предусмотрено строительство 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1 тыс. пешеходных переходов.

Общая протяженность украинских дорог вместе с улично-дорожными сетями составляет около 430 тыс. км. По итогам 2017 года "Укравтодор" отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.