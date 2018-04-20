Поступление воды жителям Авдеевки от ДФС прекращено

Поступление воды жителям Авдеевки (Донецкая обл.) от Донецкой фильтровальной станции (ДФС) прекратилось в пятницу утром, предусматривается подача воды из местного резервуара, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"По состоянию на утро 20.04 прекратилось поступление воды к потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки ДФС. Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которого хватит на 4 дня", - говорится в сообщении МинВОТ в Твиттере.

Кроме того, Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует подвоз 18 тонн питьевой воды для населения в ближайшее время.

В МинВОТ также сообщили, что в пятницу состоится совещание с участием представителей международных организаций относительно сопровождения сотрудников ДФС к / с предприятия как гарантии безопасности от обстрелов.

"Возможность введения в Авдеевке ЧС (чрезвычайной ситуации) местного значения пока не рассматривается", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, 18 апреля работа ДФС была приостановлена, что повлекло прекращение подачи воды в Авдеевку и ряд других населенных пунктов.

19 апреля остатки воды из системы ДФС поступали в резервуары Авдеевки для подачи населению.