Переяслав-Хмельницкий хотят переименовать

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Проект постановления зарегистрирован 19 апреля, передает Радио Свобода. Предлагается переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в город Переяслав.

Переименование города инициировал Переяслав-Хмельницкий городской совет с целью возвращения городу его исторического названия. Ныне город Переяслав-Хмельницкий, в котором проживает 27391 житель, является городом областного значения. Первое летописное упоминание о Переяславе датируется 907 годом.