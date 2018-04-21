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Переяслав-Хмельницкий хотят переименовать

Переяслав-Хмельницкий
08:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины:

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Проект постановления зарегистрирован 19 апреля, передает Радио Свобода. Предлагается переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в город Переяслав.

Переименование города инициировал Переяслав-Хмельницкий городской совет с целью возвращения городу его исторического названия. Ныне город Переяслав-Хмельницкий, в котором проживает 27391 житель, является городом областного значения. Первое летописное упоминание о Переяславе датируется 907 годом.

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Новости Украины, Верховная Рада, Переименование, Переяслав, Переяслав-Хмельницкий, Украина.
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