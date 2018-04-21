В одном из районов Киева произошел взрыв на спортивной площадке

В Днепровском районе Киева на спортивной площадке по ул.Пожарского взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева, в субботу в 8:04 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что в доме по ул.Пожарского услышал хлопок, похожий на взрыв.

"На вызов прибыли взрывотехники, которые проводят тщательный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства", - сказано в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции.

Позже полиция г.Киева на странице в соцсети Фейсбук сообщила, что следователи начали уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Остатки самодельного, вероятно, радиоуправляемого взрывного устройства отправят для проведения экспертизы.