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В одном из районов Киева произошел взрыв на спортивной площадке

Спортивная площака
12:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В одном из районов Киева на спортивной площадке произошел взрыв самодельного устройства, пострадавших нет.

В Днепровском районе Киева на спортивной площадке по ул.Пожарского взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева, в субботу в 8:04 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что в доме по ул.Пожарского услышал хлопок, похожий на взрыв.

"На вызов прибыли взрывотехники, которые проводят тщательный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства", - сказано в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции.

Позже полиция г.Киева на странице в соцсети Фейсбук сообщила, что следователи начали уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Остатки самодельного, вероятно, радиоуправляемого взрывного устройства отправят для проведения экспертизы.

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Новости Украины, Взрыв в Киеве, Взрыв на спортивной площадке в Киеве, НПУ, Спортивная площадка.
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