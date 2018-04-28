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В оккупированном Крыму исчез харьковчанин Стешенко

Наручники
10:29 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В аннексированном Крыму пропал житель Харькова Александр Стешенко, которого 24 апреля увезли из спецприемника в неизвестном направлении.

Адвокат Айдер Азаматов заявил в полицию аннексированного Россией Крыма об исчезновении харьковчанина Александра Стешенко, которого 24 апреля увезли из спецприемника в Симферополе в неизвестном направлении. Об этом он рассказал в комментарии Крым.Реалии, проекта Радио Свобода.

"Это заявление я отправил по почте. Дело в том, что, к сожалению, при передаче на руки на наших экземплярах никаких отметок не ставят", - сказал Азаматов.

12 апреля активисты из общественной инициативы "Крым SOS" со ссылкой на мать украинского харьковчанина Александра Стешенко сообщили, что российские силовики задержали его на пункте пропуска "Чонгар" на въезде в аннексированный Россией Крым.

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По информации активистов, 14 апреля адвокат Стешенко в поисках своего подзащитного посетил пограничное управление ФСБ России в Крыму в Симферополе. Сотрудники управления подтвердили, что Стешенко находится у них, а затем ФСБ России начала отрицать задержания харьковчанина.

В сентябре 2017 года ООН заявили, что ситуация в сфере прав человека в Крыму "значительно ухудшилась из-за российской оккупации". В частности, наблюдатели задокументировали аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки.

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Новости Украины, Александр Стешенко, Неизвестное направление, Оккупированный Крым, Пропал харьковчанин, Симферополь, Спецприемник.
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