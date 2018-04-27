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В РФ допустили возможность нового крупного обмена пленными на Донбассе

Заседание ТКГ в Минске
17:53 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил о готовности обмена пленными по формату "всех на всех".

Существует перспектива крупного обмена пленными в ближайшее время на Донбассе. Об этом сообщил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Борис Грызлов, передает РИА Новости.

Грызлов отметил, что 4 мая состоится очередная встреча контактной группы. 

"Мы готовим возможность обмена по формату "всех на всех", но понятно, что это будет пошаговый обмен. "Всех на всех" сложно — выверяются списки", — сказал Грызлов.

Геращенко: Мы давно готовы к очередному этапу освобождения заложников

"Я думаю, что в ближайшее время будет очередная возможность крупного обмена", — подчеркнул он. Грызлов отметил, что главное — выдержать коэффициент. Он считает, что на подконтрольной Украине территории Донбассе в пять раз больше задержанных, чем пленных у террористов "ЛДНР".

27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен пленными между сторонами конфликта на Донбассе. Украинская власть передала сепаратистам 233 человек, а на контролируемую Киевом территорию вернулись 73 заложника, еще одна освобожденная гражданка вернулась в оккупированный Донецк - к родственникам.

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Новости Украины, Борис Грызлов, Всех на всех, Обмен пленными, Представитель РФ в ТКГ.
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