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В Днепре на стоянке горели пять авто, едва не погибла семья

Поджог авто в Днепре
11:13 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: dp.informator.ua

Новости Украины: В Днепре накануне ночью на стоянке загорелся автомобиль Subaru Forester, семейная пара чудом успела выбраться из горящей машины, пожар повредил 5 автомобилей.

Сегодня ночью в Днепре около 2:30 на улице Гладкова, 23, на стоянке загорелся автомобиль Subaru Forester, семейная пара чудом успела выбраться из горящей машины.

Огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили. В общем пожар повредил пять автомобилей, сообщает Информатор. В результате пожара жертв и пострадавших нет.

По словам владельца Subaru, как только он завел авто, послышался сильный хлопок под капотом, после чего автомобиль загорелся.

"Скорее всего взорвался газ или бензин. Я только вчера установил ГБО. Эти мастера уже едут сюда. Я сразу же вызвал пожарных", — рассказал владелец Subaru.

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"Спереди автомобиля начало что-то стрелять. В салоне пошел резкий запах бензина, все взялось пламенем, мы ели успели спастись, так как все произошло резко и неожиданно. В машине остались документы и деньги", — рассказала супруга водителя. Спасатели приехали в течении 5 минут, столько же им понаобилось, чтоб потушить огонь.

На месте пожара, кроме спасателей, также работают сотрудники патрульной полиции. Они выясняют причину пожара.

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Новости Украины, Автомобили, Поджог, Поджог автомобилей в Днепре, Пострадавшие.
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