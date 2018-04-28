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Взрыв авто в Киеве: полиция проверяет две версии

Взрыв авто в Киеве
12:56 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Полиция рассматривает две версии причин взрыва автомобиля в Киеве: покушение на убийство и неосторожное обращение с боеприпасом.

Полиция рассматривает две версии взрыва автомобиля на улице Драгоманова в Киеве. Об этом сообщает в Facebook полиция Киева со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко.

"Мы рассматриваем две версии случившегося: покушение на убийство двух лиц, а следовательно кто-то забросил гранату в автомобиль, и неосторожное обращение с боеприпасом. По словам свидетелей, к автомобилю никто не приближался и из него не выходил Все это будет проверяться во время следствия", - отметил Крищенко.

По его словам, на месте взрыва найдены некоторые элементы, которые позволяют утверждать, что взорвалась именно граната.

Взрыв в автомобиле Chevrolet произошел на киевской улице Михаила Драгоманова вечером 27 апреля. По данным полиции, в результате взрыва один человек погиб, еще один получил травмы. На данный момент состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое, у него многочисленные телесные повреждения, после операции следователи еще не имели возможности с ним пообщаться.

Взрыв автомобиля в Киеве, есть погибший и травмированный

Личности пострадавших, которые находились в автомобиле, установлены. Продолжается следствие.

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