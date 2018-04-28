Судье и сотруднице аппарата Подольского райсуда Киева огласили подозрение

Судье Подольского районного суда Киева, а также заместителю руководителя аппарата этого суда 27 апреля сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием), сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Как установило следствие, заместитель руководителя аппарата Подольского районного суда г.Киева в сговоре с судьей этого же суда совершили умышленные действия, в результате которых получили неправомерную выгоду в сумме $10 тыс. В обмен на эти средства они обещали повлиять на другого судью этого же суда, чтобы тот принял решение в пользу физического лица-истца, которая требовала от частной компании возместить материальный ущерб, упущенную выгоду и компенсировать моральный вред, причиненный действиями ответчика", - сообщила САП на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В ходе следственных действий (обысков), проведенных в этот же день по месту работы и проживания подозреваемых изъята часть полученной неправомерной выгоды.

Расследование по приведенным фактам детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют с октября 2017 года.