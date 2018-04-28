Карта АТО: Боевики из минометов обстреляли Крымское и Водяное

За прошлые сутки российско-оккупационные войска продолжали обстрелы оборонительных позиций ВСУ, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями калибров, применяя 82 и 120 мм минометы. При этом 50 из 53 вражеских обстрелов произошли на Донецком направлении, сообщил на брифинге в субботу в Киеве спикер Минобороны Максим Праута.

"В целом в течение минувших суток, 27 апреля, зафиксировано 53 обстрела наших оборонных позиций со стороны боевиков российско-оккупационных войск. При этом оккупанты выпустили по нашим защитникам около 50 мин из минометов калибров 120 и 82 мм", - сказал Праута.

Представитель МОУ отметил, что, применяя штатное пехотное вооружение, не запрещенное Минскими соглашениями, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, наши военные более 20 раз открывали ответный огонь.

На Луганском направлении зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела. С полуночи, в течение почти часа, оккупанты вели обстрел украинских военных поблизости Светлодарска из миномета калибра 120 мм и гранатометов разных типов.

"До вечера на этом направлении наблюдалось относительное затишье. Вечером оккупанты осуществили 2 провокационных обстрела защитников Крымского. С 19:00 враг выпустил здесь несколько мин из минометов калибра 82 мм, вел огонь из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. После 23:00, до полуночи, противник выпустил по защитникам Крымского еще более 20 мин из минометов калибров 120 и 82 мм", - сообщил Праута.

По его словам, на Донецком направлении украинские защитники 50 раз попадали под вражеский огонь.

"Из минометов калибров 120 и 82 мм оккупанты вели обстрелы наших позиций утром в районе Лебединского и днем вблизи Водяного. Вражеские обстрелы из вооружения БМП зафиксированы в районе Талаковки и Песков", - сообщил спикер МОУ.

Провокационные обстрелы опорных пунктов украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных типов и стрелкового оружия боевики российско-оккупационных войск вели поблизости н.п. Пищевик, Опытное, Верхнеторецкое, Пески, Богдановка, Невельское, Павлополь, Гнутово. А также трижды - по защитникам Красногоровки и Талаковки, по четыре раза - в сторону Авдеевки и Каменки, по пять раз - поблизости Марьинки и Широкино, шесть раз - по защитникам шахты Бутовка, и 8 раз - по защитникам Водяного.

В районе Марьинки с 19:00 больше часа вел огонь вражеский снайпер.

С полуночи по состоянию на 09:00 28 апреля со стороны боевиков российско-оккупационных войск уже зафиксированы 10 прицельных обстрелов.