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В центре Киева горел дом Гинзбурга

Дом Гинзбурга
16:09 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
112.ua
Фото: hromadskeradio.org

Новости Украины: В Киеве загорелся дом Гинзбурга на улице Городецкого, пожар возник на шестом этаже исторического здания.

На улице Городецкого в центре Киева произошел пожар в историческом здании, более известном как дом Гинзбурга. Как сообщает "Громадське радіо", пожар возник на шестом, последнем этаже здания.

В настоящее время, как уточняется, пожарным удалось ликвидировать очаг пожара, но продолжают ликвидировать последствия возгорания.

Часть этажа полностью выгорела, однако на другие этажи пожар не перекинулся.

Напомним, дом Гинзбурга был построен в 1901 году. Кроме коммерческого назначения, он служил наглядной рекламой строительной конторой Льва Гинзбурга.

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Новости Украины, Дом Гинзбурга, Киев, Пожар в Киеве, Пожара, Улица Городецкого.
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