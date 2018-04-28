В центре Киева горел дом Гинзбурга

На улице Городецкого в центре Киева произошел пожар в историческом здании, более известном как дом Гинзбурга. Как сообщает "Громадське радіо", пожар возник на шестом, последнем этаже здания.

В настоящее время, как уточняется, пожарным удалось ликвидировать очаг пожара, но продолжают ликвидировать последствия возгорания.

Часть этажа полностью выгорела, однако на другие этажи пожар не перекинулся.

Напомним, дом Гинзбурга был построен в 1901 году. Кроме коммерческого назначения, он служил наглядной рекламой строительной конторой Льва Гинзбурга.