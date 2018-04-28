https://telegraf.com.ua/files/2018/04/aZZTBlLg-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4035526-v-tsentre-kieva-gorel-dom-ginzburga.html
В центре Киева горел дом Гинзбурга
16:09 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
112.ua
Новости Украины: В Киеве загорелся дом Гинзбурга на улице Городецкого, пожар возник на шестом этаже исторического здания.
На улице Городецкого в центре Киева произошел пожар в историческом здании, более известном как дом Гинзбурга. Как сообщает "Громадське радіо", пожар возник на шестом, последнем этаже здания.
В настоящее время, как уточняется, пожарным удалось ликвидировать очаг пожара, но продолжают ликвидировать последствия возгорания.
Часть этажа полностью выгорела, однако на другие этажи пожар не перекинулся.
Напомним, дом Гинзбурга был построен в 1901 году. Кроме коммерческого назначения, он служил наглядной рекламой строительной конторой Льва Гинзбурга.
Telegraf.com.ua