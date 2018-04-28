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Семья на трассе Киев-Черкассы попала в жуткое ДТП
17:08 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
112.ua
Фото: Твиттер
Новости Украины: На трассе Киев-Черкассы столкнулись две легковушки, погибли мужчина и трехлетний ребенок.
На трассе Киев-Черкассы в субботу, 28 апреля, произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина и трехлетний ребенок.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Ориентировочно 11:30 сегодня, в районе села Песчаное, объезжая большие ямы на дороге, на большой скорости произошло столкновение двух авто - джип Kyron и Lada, при котором погиб мужчина и трехлетний ребенок. В реанимации еще находятся женщина и маленькая девочка", – говорится в сообщении.
Правоохранители информацию о ДТП пока не комментировали.
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