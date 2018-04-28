Семья на трассе Киев-Черкассы попала в жуткое ДТП

На трассе Киев-Черкассы в субботу, 28 апреля, произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина и трехлетний ребенок.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Ориентировочно 11:30 сегодня, в районе села Песчаное, объезжая большие ямы на дороге, на большой скорости произошло столкновение двух авто - джип Kyron и Lada, при котором погиб мужчина и трехлетний ребенок. В реанимации еще находятся женщина и маленькая девочка", – говорится в сообщении.

Правоохранители информацию о ДТП пока не комментировали.