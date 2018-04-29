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СБУ: Председатель сельсовета в Кировоградской области попался на взятке

СБУ
03:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Очередного украинского чиновника правоохранительные органы поймали на взятке.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке председателя одного из сельских советов Кировоградской области

Как сообщил пресс-центр СБУ в субботу, правоохранители установили, что председатель сельсовета требовал от местного предпринимателя 10 тыс. грн за содействие в предоставлении в аренду для коммерческого использования земельного участка, расположенного в водоохранной зоне реки Южный Буг.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника в районном центре после получения части неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

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Новости Украины, Взятки, Кировоград, Криминал, Новости Украины, Происшествия, СБУ, Украина.
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