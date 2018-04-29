СБУ: Председатель сельсовета в Кировоградской области попался на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке председателя одного из сельских советов Кировоградской области

Как сообщил пресс-центр СБУ в субботу, правоохранители установили, что председатель сельсовета требовал от местного предпринимателя 10 тыс. грн за содействие в предоставлении в аренду для коммерческого использования земельного участка, расположенного в водоохранной зоне реки Южный Буг.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника в районном центре после получения части неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.