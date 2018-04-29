В Раде появился законопроект о переименовании Днепропетровской области

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области (№ 8329).

Текста законопроекта на сайте парламента пока нет. Авторами проекта являются несколько десятков народных депутатов от разных фракций.

Как сообщалось, 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала город Днепропетровск в Днепр. Соответствующее постановление № 3864 поддержали 247 народных депутатов из 344 зарегистрированных в сессионном зале.