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В Раде появился законопроект о переименовании Днепропетровской области
Новости Украины: Народные депутаты от разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о переименовании Днепропетровской области.
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области (№ 8329).
Текста законопроекта на сайте парламента пока нет. Авторами проекта являются несколько десятков народных депутатов от разных фракций.
Днепропетровскую область предлагают переименовать в Сичеславскую
Как сообщалось, 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала город Днепропетровск в Днепр. Соответствующее постановление № 3864 поддержали 247 народных депутатов из 344 зарегистрированных в сессионном зале.
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