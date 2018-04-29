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В Одесской области сотрудники ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

Сотрудники ГСЧС
13:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Одесской области с 29 апреля по 2 мая подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы.

В Одесской области с сегодняшнего дня и по 2 мая подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям - около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники - перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС в Одесской области.

"Усиленная готовность сил и средств Службы к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что обычно майские торжества сопровождаются массовым выходом граждан на пикники. Это, в свою очередь, увеличивает риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В том числе - на объектах, задействованных в проведении мероприятий по случаю годовщины трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

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"В случае необходимости численность сил спасателей будет увеличена до 14 тыс. человек, а также около 4 тыс. единиц техники. В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия находится и авиация ГСЧС - самолет Ан-26 и вертолет "Еврокоптер", - добавили в ведомстве.

Кроме того, организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, Нацгвардии и региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности.

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Новости Украины, ГСЧС, Майские праздники, Одесская область, Усиленный режим несения службы.
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