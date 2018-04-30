Штаб: За сутки один военнослужащий ранен и еще один травмирован

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 47 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО, в результате чего один военнослужащий ранен, один травмирован, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 47 обстрелов позиций украинских защитников. (…) В результате вражеских обстрелов один украинский солдат получил ранение. Еще один наш военнослужащий - получил боевое травмирование", – говорится в тексте сводки, опубликованной на странице пресс-центра в Фейсбук в понедельник утром.

На луганском направлении с 122-мм артиллерии боевики вели огонь по укреплениям ВСУ вблизи Причепиловки, а с 82-мм минометов - в районе Новозвановки. Кроме этого, минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем и зенитную установку НВФ применили по защитникам Новгородского, а стрелковое оружие - дважды по защитникам Станицы Луганской.

На донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Авдеевки и Шахты "Бутовка". Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения - гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - огонь велся по опорным пунктам ВСУ вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Опытного, Каменки, Широкино, Песков, Невельского и Лебединского. Также в районе Водяного боевики применили противотанковый ракетный комплекс.