В полиции Херсонщины рассказали подробности самоубийства начальника райотдела

В полиции Херсонской области не связывают самоубийство начальника Горностаевского райотдела полиции подполковника Руслана Бабича с работой, однако и других причин пока нет.

Самоубийство Бабича не связано с делами, которые расследовались в райотделе, или с конфликтом с руководством, рассказала Громадському радио Ирина Атаманенко, начальник отдела коммуникаций областного управления Национальной полиции в Херсонской области.

"В последнее время в районе не было таких громких преступлений, расследование которых несло бы риски для работников полиции. Конфликтов с руководством облуправления у Руслана Бабича, насколько мне известно, не было", — рассказала Атаманенко.

Главный консультант начальника облуправления Нацполиции в Херсонской области Елена Ренкас, которая была знакома с Бабичем в течение многих лет, рассказала: "Сейчас никто из херсонских коллег Руслана не знает, что побудило его на этот шаг. Я была знакома с ним не один год. Его жена, Татьяна, которая тоже работает в полиции, была моей однокурсницей во время обучения в вузе. Руслан — уравновешенный человек, который не имел никакой склонности к любым крайностям".

Также, по ее словам, он не имел недоброжелателей, которые желали бы ему смерти, могли бы давить на него, чем-то шантажировать.

"Не слышала я и о том, что он имел какие-то проблемы в семье. Впечатления от совместной работы с Русланом у меня — только положительные. Поэтому лично меня эти события просто шокировали", — говорит Ренкас.

Руслан Бабич перестал выходить с подчиненными на связь 28 апреля, а сегодня, когда мужчина не приехал на сдачу дежурства, к нему домой направили оперативную группу. Там полицейского нашли повешенным на крючке на связке из двух ремней. По главной версии следствия, Бабич совершил самоубийство, однако предсмертной записки не нашли. По факту смерти открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".