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Пресс-центр штаба АТО заявил о прекращаении своей работы

Украинские военные
10:35 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Пресс-центр штаба антитеррористической операции на Донбассе сегодня, 30 апреля, заявил о прекращении своей деятельности.

Сегодня, 30 апреля, прекращает свою деятельность пресс-центр штаба антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщается на официальной странице пресс-центра в Facebook.

"Сегодня, 30 апреля 2018, пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность", – отметили в сообщении.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в конце апреля этого года на Донбассе завершится антитеррористическая операция и начнется новый формат под руководством Объединенных сил.

Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил Сергей Наев, которого назначил Президент Украины Петр Порошенко.

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По словам Полторака, командующий Объединенных сил будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны - не только ВСУ, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников. Его основная задача – "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины".

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Новости Украины, Новый формат, Объединенные силы, Прекращение работы, Штаб АТО.
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