Пресс-центр штаба АТО заявил о прекращаении своей работы

Сегодня, 30 апреля, прекращает свою деятельность пресс-центр штаба антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщается на официальной странице пресс-центра в Facebook.

"Сегодня, 30 апреля 2018, пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность", – отметили в сообщении.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в конце апреля этого года на Донбассе завершится антитеррористическая операция и начнется новый формат под руководством Объединенных сил.

Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил Сергей Наев, которого назначил Президент Украины Петр Порошенко.

По словам Полторака, командующий Объединенных сил будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны - не только ВСУ, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников. Его основная задача – "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины".