В Донецкой области произошел пожар на шахте, есть пострадавшие

На территории шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь", что в городе Мирноград Донецкой области, в ночь на 30 апреля произошел пожар. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

"29 апреля в 22:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Шоссейная в городе Мирноград Донецкой области на территории шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь"... По прибытию на место огнеборцы установили, что пожар происходит на 4 этаже 5-этажного здания АБК на площади 360 кв. м, наблюдается плотное задымление. В здании находились люди, которые нуждались в помощи. В составе звена газодымозащитной службы спасатели вывели из подсобного помещения на втором этаже здания четырех женщин, которые не могли самостоятельно выйти через плотное задымление. С 4 этажа противоположной стороны здания при помощи авто-лестницы было спасено еще 2 женщин. В общем, благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев было спасено 6 работников шахты", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что еще одну женщину, которая самостоятельно обратилась к врачам, госпитализировали с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 23:45, а в 00:55 окончательно ликвидировали. Причину возникновения пожара и ущерб выясняют правоохранительные органы.