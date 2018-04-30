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В Ровенской области мужчина полез за котом и застрял на дереве

Спасение мужчины и кота
15:20 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Ровенской области спасатели помогли мужчине спустится с дерева, куда он забрался, чтобы спасти кота.

В Ровенской области вызывали спасателей, чтобы снять с дерева мужчину, который хотел спустить на землю кота. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Ровенской области вызвали спасателей, чтобы снять мужчину с высоты около 10 метров. Отмечалось, что он забрался на дерево, чтобы спасти кота, но не смог спуститься самостоятельно.

На место направили бойцов четвертой государственной пожарно-спасательной части пгт Клевань. Уже там спасатели выяснили, что мужчина застрял рукой в стволе дерева.

Спасатели спустили мужчину с помощью лестницы. Его ждала "скорая". Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом "вывих левой ключицы".

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После того как спустили мужчину, спасатели достали кота.

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Новости Украины, Кот на дереве, Мужчина не смог спустится с дерева, Пытался спасти, Ровенская область.
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