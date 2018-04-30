В Ровенской области мужчина полез за котом и застрял на дереве

В Ровенской области вызывали спасателей, чтобы снять с дерева мужчину, который хотел спустить на землю кота. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Ровенской области вызвали спасателей, чтобы снять мужчину с высоты около 10 метров. Отмечалось, что он забрался на дерево, чтобы спасти кота, но не смог спуститься самостоятельно.

На место направили бойцов четвертой государственной пожарно-спасательной части пгт Клевань. Уже там спасатели выяснили, что мужчина застрял рукой в стволе дерева.

Спасатели спустили мужчину с помощью лестницы. Его ждала "скорая". Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом "вывих левой ключицы".

После того как спустили мужчину, спасатели достали кота.