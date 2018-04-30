Карта АТО: Боевики препятствуют разведению сил

Вчера боевики совершили 47 прицельных обстрелов украинских позиций, в том числе из артиллерии и минометов. Как сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, украинские военные 19 раз открывали огонь в ответ из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями.

По словам Прауты, на Донецком направлении зафиксировали 42 обстрела со стороны боевиков. Вечером незаконные вооруженные формирования выпустили несколько 82-мм мин вблизи Авдеевки и шахты Бутовка. Остальные обстрелы с применением стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных типов произошли в районе Водяного, Красногоровки, Широкино, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Каменки, Невельского, Лебединского, Павлополя, Пески и шахта Бутовка.

На Луганском направлении боевики совершили 5 обстрелов.

"Как сообщалось, с полуночи в течение получаса оккупанты совершили 3 прицельных обстрела из артиллерии калибра 122 мм по защитникам Причепиловки. Минометы калибра 82 мм боевики применили по защитникам Новозвановки и Новгородского. Также вблизи Новгородского вечером противник применил зенитную установку ЗУ-23-2, гранатометы и стрелковое оружие", – рассказал полковник Праута.

Кроме того, вечером боевики дважды обстреляли из стрелкового оружия украинские позиции возле Станицы Луганской. Огонь вели с горы Князя Игоря, которая находится на временно оккупированной территории.

"Очередные огневые провокации оккупантов снова делают невозможным разведение сил и средств в районе этого населенного пункта. Отметим, что Вооруженные силы Украины готовы к выполнению решений Трехсторонней контактной группы в случае неукоснительного соблюдения главарями оккупационных администраций РФ всех предыдущих договоренностей", – отметил представитель Минобороны.

Сегодня, 30 апреля, по состоянию на 9:00 боевики осуществили 9 обстрелов. На Луганском направлении возле Валуйского около 2:00 боевики применили гранатометы и стрелковое оружие. Остальные 8 обстрелов произошли на Донецком направлении. "В частности, с 5 утра в течение часа противник выпустил около 10 мин из минометов 120-го и 82-го калибров по защитникам шахты Бутовка. Кроме этого, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны наши позиции в районе населенных пунктов Пески, Водяное, Авдеевка, Павлополь, Широкино и Опытное", - детализировал Праута.