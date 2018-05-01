Практическая подготовка расчетов Javelin в ВСУ начнется 2 мая

Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) в Вооруженных силах Украины начнется уже 2 мая, заявляет министр обороны страны Степан Полторак.

"Это решение (поставки США ПТРК "Javelin" в ВСУ - ИФ) позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов "Джавелин", которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины и создать мощный противотанковый резерв", - написал С.Полторак в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Он также выразил благодарность президенту Украины Петру Порошенко за "титанические усилия для получения противотанковых комплексов Джавелин" и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением.

"Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн",- сообщалось на сайте Агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона

В нем указывалось, что агентство направило соответствующий проект сделки для утверждения в Конгресс.

Агентство сообщало, что Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей.

"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - говорилось в сообщении.

В нем подчеркивалось, что поставки "не нарушат базовый военный баланс в регионе". Поставщиком в случае утверждения сделки будет выступать Raytheon/Lockheed Martin

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) из США.

"Приветствую живой интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставке нам комплексов Джавелин. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук.

Глава Украинского государства выразил искреннюю благодарность президенту США Дональду Трампу за решение "в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии". "Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример", - выразил убеждение П.Порошенко.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран "Большой семерки" (G7): "цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти".