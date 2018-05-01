На "ArcelorMittal Кривой Рог" разлился чугун при запуске крупнейшей доменной печи

На Криворожском горно-металлургическом комбинате ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) при запуске крупнейшей доменной печи №9 после проведенного капитального ремонта произошел разлив расплавленного чугуна.

Как сообщает местный телеканал "Первый криворожский" со ссылкой на пресс-службу предприятия, ЧП произошло 29 апреля текущего года. При этом отмечается, что доменная печь №9 находилась в ремонте с февраля, после окончания которого 27 апреля начался ее запуск. Однако вечером 29 апреля "в процессе пуско-наладки доменной печи №9 произошел неконтролируемый выброс жидкого чугуна, который сопровождался громким звуком".

"В данный момент ситуация под контролем. Доменная печь №9 остановлена, чтобы обеспечить безопасность на промышленной площадке с целью детального исследования обстоятельств и устранения неполадки. Пострадавших нет, весь производственный персонал в безопасности. Опасности для работников и окружающей среды нет. Специалисты доменного департамента полностью контролируют ситуацию, предпринимая все необходимые меры для устранения неполадки и восстановления нормальной работы агрегата", - констатируется в информации предприятия.

Как сообщалось, в ходе проведения монтажных работ на площадке ДП №9 ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" 20 марта 2018 года были травмированы четыре работника подрядной организации ООО "Запорожское строительно-монтажное управление" - по словам директора по охране труда и промышленной безопасности ПАО Сергея Теслюка, массовый несчастный случай произошел из-за нарушения правил безопасности.

В марте текущего года руководство предприятия ввело особый режим по охране труда в связи с произошедшим 3 марта текущего года смертельным случаем с работником подрядной организации "Индустриальные технологии Украины" в конвертерном цехе в ходе ремонтных работ.

"ArcelorMittal Кривой Рог" планирует в 2018 году произвести минимум 5,7 млн тонн готового проката, 6,5 млн тонн стали, 10 млн тонн концентрата.

Согласно экспертным оценкам, в январе-марте 2018 года предприятие сократило выпуск проката на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,070 млн тонн, стали - на 18%, до 1,121 млн тонн, чугуна на 18,3%, до 1,087 млн тонн. Выпуск агломерата упал на 16,7%, до 2,096 млн тонн, товарной железной руды на 2,8%, до 208 тыс. тонн, но возрос железорудного концентрата - на 2%, до 2,463 млн тонн, кокса - на 15,4%, до 623 тыс. тонн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам 2017 года снизил выпуск проката на 7,3% по сравнению с 2016 годом - до 5,1 млн тонн с 5,5 млн тонн, выплавку стали "в эквиваленте" - с учетом разливки и выпуска товарного чугуна - на 9,3%, до 6,35 млн тонн с 7 млн тонн, чугуна - на 8,2% - до 5,6 млн тонн с 6,1 млн тонн. Кроме того, меткомбинат за год нарастил добычу железной руды на 1,5%, до 21,9 млн тонн с 21,6 млн тонн, производство концентрата – на 1,9%, до 9,1 млн тонн с 9 млн тонн. Производство агломерата возросло на 0,6%, до 10,5 млн тонн с 10,4 млн тонн, кокса валового 6%-ной влажности – на 19,9%, до 2,4 млн тонн с 2 млн тонн.

"Увеличить объемы производства помешало неудовлетворительное состояние шахты доменной печи №9, на долю которой приходится около половины всего выпуска чугуна. Улучшить ее состояние ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" намерено (...) в феврале - на этот месяц запланирован капремонт ДП-9 и цеха блюминг, что позволит стабилизировать их работу и достигнуть производственных целей в этом году", - ранее сообщалось в пресс-релизе компании.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".